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В магазине заказала диван-кровать Джаз, магазин подкупил действительно большим ассортиментом и адекватными ценами. Диван привезли через день, спасибо вам за оперативность! Качеством приятно удивлена, при этом ткань дивана мы выбрали первой категории, которая чуть подешевле была. Очень простой механизм еврокнижка, раскладывается легко, даже ребёнок справился. Спальное место 160/220 просто идеально, учитывая что это диван. Лежать достаточно удобно, конечно это не кровать с ортопедическим матрасом, но все равно мы с мужем отлично высыпаемся, жестковато, но для спины наоборот хорошо.
Неплохой магазин, ассортимент огромный, мебель есть как бюджетная, так и достаточно дорогая, на любой вкус и кошелёк. Мы тут купили кровать Райтон natura Веста 2-М, простая, ничего лишнего в ней, и в то-же время изысканная, а самое главное что из массива сосны, а это экологический материал. И к кровати матрас Вегас smart focus, от него правда запах первые дни был, но после проветривания ушёл, а то уже побаиваться начали. Быстро доставили, и бесплатно, правда на подъем и сборку как-то дороговато вышло. Покупкой довольны, кровать прям пахнет деревом. Думаю не в последний раз у вас заказываем.
Один из плюсов этого магазина - огромнейший ассортимент, я пока стулья на кухню выбирал, устал листать страницы до конца. Цены разные , это тоже радует, есть варианты не только на богатый кошелёк. Что-то исключительно под заказ, мне к примеру понравился стол кухонный, но его ждать слишком долго, 45 дней аж, поэтому выбрал из наличия. Мебель добротная, качественная, стулья взяли Идальго 4, они не дешевые, но своих денег определено стоят. Два раза заказывали - доставили быстро, а точнее через день. Жаль бесплатная доставка только от 30 тысяч руб., сделали бы порог чуть меньше.
Покупали здесь детский угловой шкаф в комнату сыну. В магазине поразил большой ассортимент товара, здесь есть мебель на любой вкус. Сам шкаф помогли подобрать консультанты, за это им огромное спасибо. Он вписался в интерьер комнаты просто идеально, сыну очень понравилось. Доставили шкаф, почти сразу после оплаты, теперь подумываем о покупке кухонного гарнитура, нам тут уже приглянулся один вариант.
Прекрасный вариант шкафа-купе "Луи Филипп" с красным фасадом, как раз под дизайн коридора, нашел в этом магазине. С менеджером по телефону утвердили размеры (мерил два раза, чтобы наверняка влез) и договорились о времени доставки. На следующий день курьер привез шкаф, помог выгрузить. Упакован был хорошо, зеркала передние остались целые. Шкаф такого же оттенка, что и на сайте в фотках, спасибо магазину!
Магазин неплохой, определённо намного лучше многих подобных интернет-магазинов, но есть как плюсы, так и минусы. День ждали подтверждения заказа, никто не перезванивал, пришлось вообще самим звонить. Хорошо хоть извинились, мол сейчас у них завал с заказами и доставками. Дальше не понравилось что некоторые модели диванов, что есть на сайте и как бы числятся в наличии - по факту не в наличии. Обещали в любом случае оперативно доставить, но мы не захотели рисковать и взяли диван из наличия. В остальном только плюсы, мебель качественная, доставили уже на следующий день. Но оценку снижаю, так что 4 балла.
Искали новую мебель в гостиную, в этом интернет-магазине нашли симпатичные варианты. Остановились ав итоге на гостиной «Арно». Идеально вписывалась в общий интерьер нашей квартиры. Заказ делали через корзину на сайте. Заполнили все пункты, отправили, быстро получили подтверждение. Гостиная была доставлена в оговоренные сроки. Мебель подняли на этаж за доплату. Спасибо.
Интернет-магазин «Мебельный Дом» предлагает более 3000 наименований элитной мебели, для Вашего дома. Вся мебельная продукция российских и зарубежных производителей имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа 16371-93. При заказе через интернет-магазин, наши менеджеры используют индивидуальный подход к каждому покупателю. В удобстве выбора Вам поможет доступный каталог элитной мебели с ценами, где представлено множество моделей от классики до модерна. Сочетание стилей, благородство и надежность, качество и доступность — истинные требования, которым соответствуют коллекции мебели!
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