Преимущества интернет-магазина «Мебельный дом»

Интернет-магазин «Мебельный Дом» предлагает более 3000 наименований элитной мебели, для Вашего дома. Вся мебельная продукция российских и зарубежных производителей имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа 16371-93. При заказе через интернет-магазин, наши менеджеры используют индивидуальный подход к каждому покупателю. В удобстве выбора Вам поможет доступный каталог элитной мебели с ценами, где представлено множество моделей от классики до модерна. Сочетание стилей, благородство и надежность, качество и доступность — истинные требования, которым соответствуют коллекции мебели!

В нашем интернет-магазине представлен огромный выбор продукции от производителей Белорусской мебели, а также передовых и именитых брендовых фабрик мебели России, Польши, Малайзии и Китая. Необычные дизайнерские решения Вы можете видеть в исполнении спален из малазийской гевеи, интерьерных кроватей из кожи и кроватей из экокожи, гостиных из массива сосны, березы, дуба и бука. Обеденные группы столов и стульев из ценных пород древесины. Оригинальность ручной работы и великолепие натурального дерева — все это наполнит дом энергией природы, уютом и домашним теплом.

Обращаясь к нам, Вы сэкономите время на поиски, наш товар всегда в наличии на складе. Для удобства выбора продукции у нас есть шоурум, в котором представлены образцы, одних из самых популярных фабрик. Мы поможем Вам купить элитную мебель в Москве по выгодным ценам. Вы сможете в любое время получить полную и достоверную информацию о представленном товаре — у опытных и квалифицированных продавцов-консультантов. Купить мебель в нашем интернет-магазине — значит сделать правильный выбор.

Мы осуществляем доставку по всей России. При этом на комплектацию заказа у нас уходит минимум времени, поскольку интернет-магазин «Мебельный дом» располагает собственными складскими помещениями. Все, что необходимо для покупки — это связаться с нами по телефону +7 (800) 350-05-80 или посредством электронной почты, адрес которой указан на странице «Контакты». Наш специалист ответит на все ваши вопросы.

Покупайте мебель с умом — в интернет-магазине «Мебельный дом»!