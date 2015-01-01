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7 315 ₽
Овальный стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик
В наличии
2
0 отзыв(a)
Длина
90 см
Глубина
50 см
Высота
75 см
Подробнее
Скидка - 10%
Новинка
28 427 ₽
31 585 ₽
Овальный стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением
В наличии
2
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
90 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
17 613 ₽
19 570 ₽
Овальный стол «Кабриоль», слоновая кость
В наличии
3
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
80 см
Высота
75 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
22 235 ₽
24 705 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный
В наличии
2
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
80 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
22 235 ₽
24 705 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль
В наличии
3
0 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
80 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
17 613 ₽
19 570 ₽
Овальный стол «Кабриоль», белая эмаль
В наличии
2
0 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
80 см
Высота
75 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
24 957 ₽
27 730 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2» овал, белая эмаль
В наличии
2
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
24 957 ₽
27 730 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2» овал, слоновая кость
В наличии
2
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
14 090 ₽
15 655 ₽
Овальный стол «Прага», белая эмаль
В наличии
3
0 отзыв(a)
Длина
110 см
Глубина
70 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 10%
Новинка
28 427 ₽
31 585 ₽
Овальный стол «Леонардо 2» овал, слоновая кость с золочением
В наличии
1
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
90 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
22 235 ₽
24 705 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость
В наличии
3
0 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
80 см
Высота
75 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
24 957 ₽
27 730 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2» овал, орех темный
В наличии
2
5
1 отзыв(a)
Длина
120 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
37 962 ₽
42 180 ₽
Овальный стол «Фабрицио-2», орех темный
В наличии
1
5
3 отзыв(a)
Длина
160 см
Глубина
90 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 10%
Хит
16 934 ₽
18 815 ₽
Овальный стол «Фабрицио» эллипс, орех темный
В наличии
2
0 отзыв(a)
Длина
110 см
Глубина
75 см
Высота
75 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
64 658 ₽
86 210 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, слоновая кость
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
160 см
Глубина
100 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
44 363 ₽
59 150 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 14» П323.01, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
130 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
31 290 ₽
41 720 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 10А» П313.07, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
140 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
31 290 ₽
41 720 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 10» П313.01, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
140 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
31 425 ₽
41 900 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
138 см
Глубина
80 см
Высота
74 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
59 835 ₽
79 780 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
160 см
Глубина
100 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
46 133 ₽
61 510 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
189 см
Глубина
100 см
Высота
77 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
44 220 ₽
58 960 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, венге
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
150 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
44 220 ₽
58 960 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
150 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
31 425 ₽
41 900 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 5РД» П106.16, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
138 см
Глубина
80 см
Высота
74 см
Подробнее
Скидка - 25%
Хит
32 730 ₽
43 640 ₽
Овальный стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, дуб с патиной
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
138 см
Глубина
80 см
Высота
74 см
Подробнее
Скидка - 25%
46 133 ₽
61 510 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, черешня
Под заказ 45 дн.
5
1 отзыв(a)
Длина
189 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
59 835 ₽
79 780 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 4РД» П106.15, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
160 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
31 290 ₽
41 720 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 10» П313.01, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
140 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
31 290 ₽
41 720 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 10А» П313.07, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
140 см
Глубина
90 см
Высота
78 см
Подробнее
Скидка - 25%
44 363 ₽
59 150 ₽
Овальный стол обеденный «Верди Люкс 14» П323.01, черешня
Под заказ 45 дн.
0 отзыв(a)
Длина
130 см
Глубина
100 см
Высота
78 см
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