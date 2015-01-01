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Главная Столы Овальные

Столы овальной формы

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    Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом Стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик от магазина Мебельный дом
    7 315 ₽
    Овальный стол ДП1-01-05 900х500 (1000) Овальный М2 ЛДСП «Сонома», металлик В наличии 2
    Длина 90 см
    Глубина 50 см
    Высота 75 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    new Новинка
    Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом Стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением от магазина Мебельный дом
    28 427 ₽ 31 585 ₽
    Овальный стол «Леонардо 2» овал, эмаль белая с золочением В наличии 2
    5
    Длина 120 см
    Глубина 90 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», слоновая кость от магазина Мебельный дом
    17 613 ₽ 19 570 ₽
    Овальный стол «Кабриоль», слоновая кость В наличии 3
    5
    Длина 120 см
    Глубина 80 см
    Высота 75 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный от магазина Мебельный дом
    22 235 ₽ 24 705 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), орех темный В наличии 2
    5
    Длина 120 см
    Глубина 80 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль от магазина Мебельный дом
    22 235 ₽ 24 705 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), белая эмаль В наличии 3
    Длина 120 см
    Глубина 80 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Кабриоль», белая эмаль от магазина Мебельный дом
    17 613 ₽ 19 570 ₽
    Овальный стол «Кабриоль», белая эмаль В наличии 2
    Длина 120 см
    Глубина 80 см
    Высота 75 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2» овал, белая эмаль от магазина Мебельный дом
    24 957 ₽ 27 730 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2» овал, белая эмаль В наличии 2
    5
    Длина 120 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2» овал, слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2» овал, слоновая кость от магазина Мебельный дом
    24 957 ₽ 27 730 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2» овал, слоновая кость В наличии 2
    5
    Длина 120 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом Стол «Прага», белая эмаль от магазина Мебельный дом
    14 090 ₽ 15 655 ₽
    Овальный стол «Прага», белая эмаль В наличии 3
    Длина 110 см
    Глубина 70 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    new Новинка
    Стол «Леонардо 2» овал, слоновая кость с золочением от магазина Мебельный дом
    28 427 ₽ 31 585 ₽
    Овальный стол «Леонардо 2» овал, слоновая кость с золочением В наличии 1
    5
    Длина 120 см
    Глубина 90 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость от магазина Мебельный дом
    22 235 ₽ 24 705 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2м» (мыло), слоновая кость В наличии 3
    Длина 120 см
    Глубина 80 см
    Высота 75 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2» овал, орех темный от магазина Мебельный дом Стол «Фабрицио-2» овал, орех темный от магазина Мебельный дом
    24 957 ₽ 27 730 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2» овал, орех темный В наличии 2
    5
    Длина 120 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио-2», орех темный от магазина Мебельный дом
    37 962 ₽ 42 180 ₽
    Овальный стол «Фабрицио-2», орех темный В наличии 1
    5
    Длина 160 см
    Глубина 90 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 10%
    promo Хит
    Стол «Фабрицио» эллипс, орех темный от магазина Мебельный дом
    16 934 ₽ 18 815 ₽
    Овальный стол «Фабрицио» эллипс, орех темный В наличии 2
    Длина 110 см
    Глубина 75 см
    Высота 75 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, слоновая кость от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, слоновая кость от магазина Мебельный дом
    64 658 ₽ 86 210 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, слоновая кость Под заказ 45 дн.
    Длина 160 см
    Глубина 100 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 14» П323.01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 14» П323.01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 14» П323.01, венге от магазина Мебельный дом
    44 363 ₽ 59 150 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 14» П323.01, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 130 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 10А» П313.07, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 10А» П313.07, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 10А» П313.07, венге от магазина Мебельный дом
    31 290 ₽ 41 720 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 10А» П313.07, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 140 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 10» П313.01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 10» П313.01, венге от магазина Мебельный дом
    31 290 ₽ 41 720 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 10» П313.01, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 140 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, венге от магазина Мебельный дом
    31 425 ₽ 41 900 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 138 см
    Глубина 80 см
    Высота 74 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, венге от магазина Мебельный дом
    59 835 ₽ 79 780 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 4РД» П106.15, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 160 см
    Глубина 100 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, венге от магазина Мебельный дом
    46 133 ₽ 61 510 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 189 см
    Глубина 100 см
    Высота 77 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, венге от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, венге от магазина Мебельный дом
    44 220 ₽ 58 960 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, венге Под заказ 45 дн.
    Длина 150 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, черешня от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, черешня от магазина Мебельный дом
    44 220 ₽ 58 960 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 2РД» П106.06-01, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 150 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 5РД» П106.16, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 5РД» П106.16, черешня от магазина Мебельный дом
    31 425 ₽ 41 900 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 5РД» П106.16, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 138 см
    Глубина 80 см
    Высота 74 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    promo Хит
    Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, дуб с патиной от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, дуб с патиной от магазина Мебельный дом Стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, дуб с патиной от магазина Мебельный дом
    32 730 ₽ 43 640 ₽
    Овальный стол «Верди Люкс 5РД» П106.16, дуб с патиной Под заказ 45 дн.
    Длина 138 см
    Глубина 80 см
    Высота 74 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, черешня от магазина Мебельный дом
    46 133 ₽ 61 510 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 3РД» П106.08-01, черешня Под заказ 45 дн.
    5
    Длина 189 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 4РД» П106.15, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 4РД» П106.15, черешня от магазина Мебельный дом
    59 835 ₽ 79 780 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 4РД» П106.15, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 160 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 10» П313.01, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 10» П313.01, черешня от магазина Мебельный дом
    31 290 ₽ 41 720 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 10» П313.01, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 140 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 10А» П313.07, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 10А» П313.07, черешня от магазина Мебельный дом
    31 290 ₽ 41 720 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 10А» П313.07, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 140 см
    Глубина 90 см
    Высота 78 см
    Подробнее
    sale Скидка - 25%
    Стол обеденный «Верди Люкс 14» П323.01, черешня от магазина Мебельный дом Стол обеденный «Верди Люкс 14» П323.01, черешня от магазина Мебельный дом
    44 363 ₽ 59 150 ₽
    Овальный стол обеденный «Верди Люкс 14» П323.01, черешня Под заказ 45 дн.
    Длина 130 см
    Глубина 100 см
    Высота 78 см
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